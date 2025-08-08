Direcția Silvică Suceava, performanțe superioare pe fondul unui colaps financiar la Romsilva- raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului



Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), publicat vineri, scoate la iveală o situație financiară gravă la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, evidențiind pierderi masive, prime nejustificate și gestionarea defectuoasă a fondurilor.

Direcția Silvică Suceava se remarcă, însă, ca una dintre puținele structuri cu performanțe financiare pozitive, situându-se în topul direcțiilor silvice din țară în ceea ce privește profitul brut realizat în 2024.

Raportul relevă o prăbușire a profitului brut al Romsilva cu peste 83% între 2023 (251,9 milioane lei) și 2024 (42,2 milioane lei), comparativ cu 2022 (403,2 milioane lei), scăderea fiind de aproape 90%. Această tendință reflectă lipsa mecanismelor eficiente de control, alocarea defectuoasă a resurselor și o toleranță sistemică față de ineficiență.

În perioada 2020-2024, șase direcții silvice – Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea – au înregistrat pierderi constante, cumulând zeci de milioane de lei. DS Tulcea a raportat cele mai mari pierderi (79,4 milioane lei), urmată de DS Bistrița-Năsăud (62,5 milioane lei), DS Constanța (53,2 milioane lei), DS Dolj (42,2 milioane lei), DS Mehedinți (40,9 milioane lei) și DS Teleorman (26,7 milioane lei). Alte patru direcții – Caraș-Severin, Gorj, Maramureș și Sălaj – au consemnat pierderi în cel puțin doi ani consecutivi.

Direcția Silvică Suceava: O excepție notabilă

Spre deosebire de direcțiile silvice cu pierderi constante, Direcția Silvică Suceava se numără printre cele cinci direcții (alături de Vrancea, Prahova, Harghita și Satu Mare) care au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri în 2024 față de 2023, conform raportului. De asemenea, Suceava se situează în fruntea clasamentului profitului brut la nivelul direcțiilor silvice, conform datelor interne Romsilva de la finalul lunii noiembrie 2024, în contrast cu DS Caraș-Severin, care ocupă ultima poziție.

Raportul subliniază diferențe majore de performanță între direcțiile silvice. De exemplu, DS Arad (101.091 ha) a raportat o pierdere de 14,7 milioane lei în 2024, în timp ce DS Argeș (112.632 ha) a înregistrat un profit brut de 3,6 milioane lei. La fel, DS Dâmbovița (53.467 ha) a consemnat pierderi de 11,8 milioane lei, în timp ce DS Neamț (161.040 ha) a realizat un profit brut de 52,4 milioane lei. În mod paradoxal, DS Constanța a avut cheltuieli de personal de 289,59% din cifra de afaceri în 2024, un indicator al managementului defectuos, în timp ce Suceava a demonstrat o gestionare mai eficientă a resurselor.

În ciuda pierderilor masive, raportul evidențiază acordarea de prime nejustificate în direcțiile cu performanțe negative. În 2021 și 2022, peste 25 de milioane de lei au fost acordate ca premii în direcții care cumulau pierderi de aproape 70 de milioane de lei, iar între 2021-2023, prejudiciul din prime nejustificate a depășit 46 de milioane de lei. De exemplu, în 2021, direcții precum DS Bistrița-Năsăud, Constanța și Tulcea au primit calificative „Foarte Bine” și premii de 17,9 milioane lei, deși au înregistrat pierderi de 91,7 milioane lei. În 2022, nouă direcții cu pierderi de 46,9 milioane lei au beneficiat de premii de 15,2 milioane lei.

Gestionarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor a fost marcată de un deficit real de 24,7 milioane lei în 2024, în ciuda unui sold aparent pozitiv de 389 milioane lei, din cauza transferurilor interne și dezechilibrelor dintre direcții. În perioada 2020-2024, soldul fondului a fost negativ în mai mulți ani, ridicând semne de întrebare privind utilizarea resurselor destinate protejării pădurilor.