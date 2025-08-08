Speranța renaște la Broșteni: Jandarmii suceveni aduc o nouă vițică pentru Andreea Georgiana



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Jandarmii suceveni au adus, vineri, un strop de speranță în comunitatea din Broșteni, afectată grav de inundațiile din 27-28 iulie.

Într-un gest emoționant, aceștia s-au întors în oraș pentru a o sprijini pe Andreea Georgiana, o localnică a cărei vițică, Lola, a fost luată de apele dezlănțuite acum două săptămâni.

Deși Lola nu a mai putut fi salvată, jandarmii au oferit familiei o nouă vițică, botezată simbolic Speranța, ca un semn al solidarității și al încrederii în viitor.

„Întotdeauna Speranța rămâne!” au transmis reprezentanții Jandarmeriei Suceava, subliniind importanța sprijinului comunitar în momentele dificile.

Gestul jandarmilor vine în contextul în care Broșteni se confruntă cu urmările inundațiilor devastatoare, care au distrus locuințe, infrastructură și au afectat profund viața localnicilor.