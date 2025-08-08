CSU Suceava, învinsă de HC Buzău la Memorialul „Constantin Capățână”



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a suferit o înfrângere în primul meci de pregătire al verii, fiind învinsă vineri, 8 august, de HC Buzău cu scorul de 43–32 (18–17), în cadrul turneului Memorialul „Constantin Capățână”, desfășurat la Buzău în perioada 8–9 august.

Pentru formația suceveană, antrenată de Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia, au evoluat jucătorii: Șelaru, Sîrghie – Bologa, Tîrzioru, Lazurcă, Bruj, Grigore, Radu, S. Makaria, Șerban, Ilucă, C. Dascălu, Iordachi, Lupu, Focșăneanu, Niculaie și Balazs.

Deși scorul la pauză a fost strâns (18–17), gazdele de la HC Buzău s-au desprins în repriza secundă, dominând clar jocul.

CSU Suceava va disputa finala mică a turneului sâmbătă, 9 august, de la ora 11:00, împotriva echipei Potaissa Turda, care a pierdut în cealaltă semifinală, scor 28–33 (17–20), în fața formației CSM București.

Finala mare, programată la ora 13:00, va pune față în față HC Buzău și CSM București.

Ambele partide de sâmbătă vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube al echipei HC Buzău.