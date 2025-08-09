Concert caritabil la Iași pentru sinistrații din județul Suceava. Șoldan: Într-o singură noapte inundațiile au transformat liniștea în dezastru pentru multe familii din Suceava.



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat vineri seara la un concert caritabil organizat în municipiul Iași, menit să sprijine comunitățile din județul Suceava grav afectate de recentele inundații.

În cadrul concertului caritabil „3 Tenori ieşeni” Șoldan a transmis mulțumiri organizatorilor, primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, Episcopiei Romano-Catolice, artiștilor și tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui moment de solidaritate.

„Le mulțumesc ieșenilor și tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment deosebit de frumos și emoționant,” a declarat președintele CJ Suceava.

În discursul său, Gheorghe Șoldan a vorbit despre impactul devastator al inundațiilor, care au transformat, într-o singură noapte, liniștea în dezastru pentru multe familii din Suceava.

„A fi zi de zi în mijlocul oamenilor copleșiți de durere și a găsi soluții pentru a le reda speranța și normalitatea este o provocare imensă,” a subliniat acesta.

Totodată, el a evidențiat puterea solidarității, care transcende distanțele geografice: „Indiferent cât de departe suntem unii de ceilalți, în județe sau țări diferite, solidaritatea oamenilor este mai puternică decât orice calamitate.”

Președintele Șoldan a încheiat prin a exprima recunoștința județului Suceava față de comunitatea ieșeană: „Mulțumim, Iași!”