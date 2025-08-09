Asociația MGM: Sprijin și solidaritate pentru comunitățile afectate din Suceava



Asociația MGM (Misionând Generația de Mâine), cu sediul în comuna Dumbrăveni, a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate față de eforturile depuse de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, în gestionarea situației dificile cauzate de recentele inundații.

Într-o întâlnire recentă, reprezentanții asociației au evidențiat calitatea umană a celor doi oficiali, care, în ciuda responsabilităților copleșitoare și a deciziilor complexe pe care trebuie să le ia, demonstrează dedicare și empatie față de oameni. „Vrem să apreciem calitatea umană a acestora și, în aceste momente dificile, vă îndemnăm să-i sprijinim în rugăciunile noastre. Atâtea decizii, atâția oameni, atâta ajutor depinde de dumnealor,” a transmis asociația. „Nu facem politică, dar suntem pentru oameni, iar dumnealor ne-au arătat că sunt… OAMENI! Felicitări, domnule Soldan! Felicitări, domnule Alexandru!România are nevoie de oameni care să-și iubească poporul!”

Asociația MGM, al cărei motto este „Din Dragoste pentru OAMENI”, și-a reafirmat misiunea de a sprijini comunitățile vulnerabile, oferind un model de viață demn de urmat. Organizația se concentrează pe ajutorarea copiilor din familii sau zone defavorizate, familiilor monoparentale, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și văduvelor.

Viziunea asociației pune accent pe dezvoltarea personală a membrilor echipei și pe colaborarea cu parteneri și donatori pentru a genera un impact pozitiv în familie, biserică și societate fiind un pilon de sprijin pentru comunitățile din Suceava, promovând solidaritatea și implicarea activă în sprijinul celor afectați.