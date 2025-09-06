Cadre didactice din județul Suceava, implicate în elaborarea noilor programe școlare pentru învățământul liceal



În contextul implementării noilor planuri-cadru pentru învățământul liceal, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4350/2025, mai multe cadre didactice din județul Suceava au fost cooptate în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea programelor școlare destinate disciplinelor obligatorii și calificărilor profesionale din învățământul liceal tehnologic.

Aceste grupuri, formate în baza Notei nr. 2111/2021 și actualizate prin Nota nr. 1397/2025, includ experți din mediul preuniversitar, universitar și alte domenii relevante, cu scopul de a asigura un curriculum coerent, conectat la programele gimnaziale și universitare, și aliniat la standardele europene.

Potrivit metodologiei aprobate prin O.M.E.N. nr. 3593/2014, procesul de elaborare a noilor programe școlare respectă prevederile Legii Învățământului Preuniversitar, alocând 75% din ore pentru predare și evaluare, iar 25% pentru activități de remediere, consolidare și aplicare practică a compențelor.

Programele vor fi raportate la cel puțin trei modele curriculare din țări ale Uniunii Europene (spațiul francofon, anglo-saxon și nordic), pentru a reflecta bunele practici internaționale.

Din județul Suceava, numeroși profesori și inspectori școlari au fost nominalizați în cele 117 grupuri de lucru, contribuind la discipline variate, de la limbă și literatură la științe, arte și domenii tehnologice.

Printre aceștia se numără:

Limba și literatura română: Vintilă Isabel Giorgiana (Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava).

Limba și literatura maternă ucraineană: Crainiciuc Antoneta Corina (Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, Siret), Sauciuc Ilie (ISJ Suceava), Martineac Delia Mihaela (Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Suceava), Stiubianu Anca Mariana (Școala Gimnazială Bălcăuți).

Limba maternă – abordare integrată: Nazarov Valentina (Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni), Albu Cristina-Maria (ISJ Suceava), Ostrovschichahula Maria (Școala Gimnazială „Pârteștii de Sus”, Cacica), Buzuk Anetta Agnieszka (Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului).

Limba engleză și franceză: Hisem Gabriela (ISJ Suceava), Buculei Monica-Elena (Colegiul „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc), Manolache Simona (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava), Tiron Constantin (ISJ Suceava/Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului), Sandu Daniela Cornelia (Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, Suceava).

Limba spaniolă: Norocel Ancuța (Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava).

Matematică și științe: Cerbu Sfarghiu Vladimir (Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc), Pârghie Cristian (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava).

Arte: Sevan Ioana, Ceică Loredana, Sadovei Lăcrămioara Camelia (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava), Aparaschivei Constantin, Axinte Loredana (Muzeul Național al Bucovinei).

Domenii tehnologice și profesionale: Pătuleanu Liliana (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava), Apetroaie Ionela, Crețu Monica Anca (Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni), Cioată Angelica, Schipor Nicoleta Adriana (Colegiul „Andronic Motrescu”, Rădăuți).

Aceste grupuri de lucru au un rol esențial în elaborarea unui curriculum modern, adaptat nevoilor elevilor și cerințelor pieței muncii, care va fi implementat începând cu anul școlar 2026-2027. Implicarea cadrelor didactice din Suceava reflectă angajamentul județului în dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, conectat la realitățile actuale și viitoare.