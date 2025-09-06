Bicicliști beți, implicați în trei accidente într-o singură zi în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din județul Suceava trag un semnal de alarmă privind pericolul conducerii bicicletelor pe drumurile publice sub influența alcoolului sau cu neatenție, după ce, pe 5 septembrie 2025, trei evenimente rutiere soldate cu vătămări corporale au avut loc în decurs de câteva ore, toate implicând bicicliști cu alcoolemii ridicate.



La ora 13:22, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată despre un accident în satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei. Un localnic, deplasându-se cu bicicleta pe strada Ulmului, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, fără implicarea altor persoane. Testat cu aparatul etilotest, biciclistul avea o concentrație de 1,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002R, iar pentru vătămările corporale suferite s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.



La ora 16:35, un alt eveniment rutier a fost raportat în satul Oniceni, comuna Forăști. Un bărbat care circula cu bicicleta pe DJ 208E spre DN2 s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Identificat ulterior la domiciliu de polițiști și echipajul SMURD, acesta a fost testat, rezultatul fiind de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Biciclistul a fost sancționat contravențional, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.



La ora 17:20, Poliția Municipiului Rădăuți a fost alertată despre un accident pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Un bărbat de 58 de ani, care circula cu bicicleta spre strada Nicolae Bălcescu, s-a dezechilibrat din cauza consumului de alcool și a căzut, suferind leziuni. Testarea cu etilotestul a indicat 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost sancționat contravențional, iar cazul este investigat pentru vătămare corporală din culpă.



În primele șase luni ale anului 2025, în județul Suceava s-au înregistrat 93 de accidente rutiere cauzate de bicicliști, soldate cu un deces, patru răniți grav și 90 de răniți ușor, precum și 23 de accidente cu trotinete, cu 23 de persoane rănite.

Poliția reamintește că pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice este necesară vârsta minimă de 14 ani, cunoașterea regulilor de circulație și echiparea corespunzătoare.

Bicicliștii sunt obligați să circule pe pistele special amenajate, să conducă pe un singur rând, să nu traverseze trecerile de pietoni pe bicicletă și să poarte veste reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Interdicții pentru bicicliști:

Conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor interzise;

Circulația pe drumuri semnalizate cu „Acces interzis bicicletelor”;

Utilizarea căștilor audio sau a telefonului în timpul mersului;

Transportul persoanelor, cu excepția copiilor sub 7 ani pe suport special;

Circulația pe timp de noapte fără echipament reflectorizant sau cu defecțiuni la frâne ori avertizor sonor.

Poliția îndeamnă bicicliștii să respecte regulile rutiere pentru a preveni tragediile și să evite consumul de alcool înainte de a urca pe bicicletă.