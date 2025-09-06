Accident în Vatra Moldoviței: Un tânăr beat și fără permis, a ajuns cu mașina în albia Pârâului Boului



Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată telefonic, vineri seara, despre un accident rutier cu victime, produs pe DC Paltinu, comuna Vatra Moldoviței.

O echipă operativă din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Câmpulung Moldovenesc, însoțită de un tehnician criminalist, s-a deplasat la fața locului pentru cercetări.

Din investigații a reieșit că, în jurul orei 19:30, un tânăr de 19 ani din localitatea Ciumârna conducea un autoturism marca Audi, înmatriculat în Marea Britanie, pe DC 32 din Paltinu, în direcția DN 17A.

Într-o curbă la dreapta, acesta a pierdut controlul asupra direcției, părăsind carosabilul și fiind proiectat în albia Pârâului Boului, la o diferență de nivel de aproximativ 4 metri.

În urma impactului, pasagera de 17 ani din localitatea Paltinu, aflată pe locul din față stânga, a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în desfășurare pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.