Primăria Suceava revitalizează terenul de sport de la Școala Nr. 8, neglijat ani de zile de firma privată responsabilă ce primea lunar peste 15.000 de lei

Primăria Municipiului Suceava a anunțat, miercuri, că a finalizat reabilitarea terenului de sport situat în proximitatea Școlii Generale Nr. 8 din cartierul George Enescu, readucând acest spațiu în folosința comunității după ani de neglijență din partea fostului administrator privat.

Potrivit municipalității, terenul, aflat anterior în administrarea unei societăți private care încasa peste 15.000 lei lunar din fonduri publice pentru întreținere, se afla într-o stare deplorabilă: tribune degradate cu scaune rupte, toalete nefuncționale de 5-6 ani, nocturnă defectă, vegetație necontrolată, gunoaie și lipsa oricărei investiții minime.

„În loc să avem un teren curat și funcțional, am găsit un spațiu abandonat și periculos,” au declarat reprezentanții Primăriei.

Ca urmare, contractul cu firma respectivă a fost reziliat, iar terenul a fost preluat în administrarea municipalității.

Echipele Primăriei au intervenit în ultimele săptămâni pentru a remedia situația, realizând următoarele lucrări:

Repararea și înlocuirea becurilor pentru nocturnă;

Înlocuirea tuturor scaunelor din tribună;

Vopsirea elementelor metalice;

Reabilitarea și redeschiderea toaletelor, închise de peste 5 ani;

Montarea unei mese de tenis pentru pasionați;

Instalarea camerelor de supraveghere pentru siguranța utilizatorilor;

Ecologizarea și curățarea zonei de vegetația excesivă și gunoaie.

Accesul la teren este liber pentru comunitate după orele de curs, în weekend și în timpul vacanțelor școlare. Primăria face apel la responsabilitatea cetățenilor pentru respectarea regulilor de utilizare și semnalarea oricăror acte de vandalism sau comportamente antisociale.

„Distrugerile nu vor mai fi tolerate și vor fi sancționate conform legii. Vrem ca acest teren să fie un loc unde copiii și tinerii din cartier să facă sport și să-și petreacă timpul liber în condiții civilizate,” au transmis autoritățile.