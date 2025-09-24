Intervenție a poliției în Suceava: Pistol airsoft confiscat și amendă de 5.000 lei aplicată unui tânăr



O patrulă de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava, aflată în zona centrală a orașului, a fost sesizată, marți seara, la ora 23: 48 de un echipaj al Poliției Locale Suceava cu privire la comportamentul suspect al ocupanților unui autoturism BMW și că unul dintre ei ar avea un pistol pe care îl agita în spațiul public. Situația fusese sesizată în dispeceratul Poliției Locale Suceava prin urmărirea camerelor de supraveghere de la intrarea în Parcul Șipote.

Polițiștii au oprit autoturismul folosind semnalul regulamentar de oprire și, după ce s-au legitimat, au solicitat documentele personale și ale vehiculului de la conducătorul auto și pasageri.

Șoferul, un tânăr de 19 ani din Suceava, a prezentat certificatul de înmatriculare și actele personale.

În dreapta față a fost identificat un bărbat de 29 de ani, iar pe bancheta din spate se aflau alți trei tineri.

În urma controlului autoturismului, în torpedou a fost descoperit un pistol de tip airsoft, nesupus autorizării, împreună cu un recipient cu bile pentru acesta.

Verificările au stabilit că pistolul aparținea pasagerului de 29 ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul de 29 ani a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor, cu o amendă de 5.000 de lei, iar pistolul airsoft a fost confiscat.