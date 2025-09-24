Prima ediție a Festivalului „Bucovină, Mândră Floare!”: Trofeul „Sofia Vicoveanca” acordat unui tânăr artist nevăzător și „Ordinul Sfântului Ioan cel Nou” pentru Sofia Vicoveanca



Prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovină, Mândră Floare!”, Trofeul „Sofia Vicoveanca”, s-a încheiat marți, 23 septembrie 2025, la Vicovu de Jos, într-o atmosferă plină de emoție și aplauze.

Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Vicovu de Jos, a adus în prim-plan bogăția folclorului românesc și a consacrat noi talente.

Desfășurat în perioada 21–24 septembrie 2025, festivalul a reunit tineri artiști cu vârste între 18 și 25 de ani din județele Suceava, Iași, Botoșani și Cluj, care au concurat în două secțiuni: soliști vocali și soliști instrumentiști.

Pe scena Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos, participanții au impresionat prin autenticitate și pasiune.

Trofeul „Sofia Vicoveanca” a fost câștigat de Alexandru-Marian Cozaciuc, un tânăr artist nevăzător, absolvent al Colegiului „Ciprian Porumbescu” din Suceava și al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Alexandru, care cântă la 16 instrumente și a uimit prin sensibilitatea interpretării sale, a primit și o icoană a Maicii Domnului din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Povestea sa de viață, marcată de perseverență și talent, a emoționat publicul și juriul.

În cadrul Galei Laureaților, au fost acordate și alte premii:

Premiul I: Alexandra-Nicoleta Răstoacă și Alexandru-Marian Grigorean

Premiul II: Alexandru-Mihai Norocel și Sebastian-Lucian Galan

Premiul III: Maria-Emilia Solovăstru și Veronica-Cătălina Mahu

Mențiuni: Lavinia-Domnica Jitaru, Roberta-Andreea Panciuc, Gabriel-Iulian Cîrcu

Evenimentul a fost marcat de recitaluri memorabile susținute de artiști de renume ai folclorului românesc: Nicolae Botgros, Anişoara Dabija, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ilie Caraș, Grigore Gherman (22 septembrie) și Sofia Vicoveanca, Constantin Enceanu, Daniela Condurache, Leonard Zamă, Sorin Filip (23 septembrie).

Un moment special al serii de marți a fost aniversarea zilei de naștere a doamnei Sofia Vicoveanca, care a primit din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Distincția „Ordinul Sfântului Ioan cel Nou”, în semn de recunoaștere a contribuției sale de peste șase decenii la promovarea valorilor creștine și a folclorului românesc.

Trofeul festivalului a fost înmânat câștigătorului de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea.

Prima ediție a festivalului a reprezentat un liant între generații, celebrând atât tinerele talente, cât și artiștii consacrați, și a demonstrat că folclorul românesc rămâne o comoară vie a identității culturale.

„Acest festival este dovada că folclorul nu aparține doar trecutului, ci trăiește prin tineri, prin emoția artiștilor și prin iubirea publicului,” au transmis organizatorii.