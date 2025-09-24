FOTO// Incendiu puternic la o anexă gospodărească în Plopeni



Un incendiu puternic a izbucnit miercuri la o anexă gospodărească din localitatea Plopeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari, sprijiniți de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Salcea, au intervenit cu patru autospeciale și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, anexa, construită majoritar din lemn, era cuprinsă de flăcări, existând un risc iminent de propagare a incendiului către casa de locuit din apropiere.

Focul a mistuit anexa pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, distrugând scule, utilaje electrice, bunuri casnice și alte obiecte depozitate.

Din cauza căldurii intense, ferestrele uneia dintre laturile locuinței s-au degradat.

Echipele de intervenție au reușit să lichideze incendiul și lucrează în prezent pentru îndepărtarea materialelor afectate și a efectelor negative.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au salvat casa de locuit împreună cu bunurile din interior.

Cauza probabilă a incendiului este de natură electrică, urmând ca ancheta să stabilească circumstanțele exacte ale producerii acestuia.