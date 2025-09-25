FOTO//Accident rutier cu trei autovehicule în Pătrăuți: trei persoane rănite, una descarcerată



Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs joi dimineața pe raza localității Pătrăuți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma coliziunii, doi adulți și un minor au fost răniți.

Unul dintre adulți a rămas încarcerat într-unul dintre vehicule, fiind necesară intervenția pompierilor militari pentru extragerea acestuia.



La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Toate cele trei victime sunt conștiente și cooperante, fiind preluate de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital.

Poliția face cercetări pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.