Informare meteorologică: Răcire accentuată și vânt puternic în toată țara



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologică valabilă pentru intervalul 25 septembrie, ora 10:00 – 26 septembrie, ora 21:00.

Fenomenele vizate sunt răcirea accentuată a vremii și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, începând de astăzi, vremea se va răci semnificativ în toată țara, temperaturile scăzând cu aproximativ 10…15 grade Celsius față de zilele precedente.

Vântul va prezenta intensificări, mai ales în jumătatea de sud a țării, dar și izolat în alte regiuni, cu rafale ce vor atinge în general viteze de 40…50 km/h.