Pagube de 100.000 de lei în urma incendiului care a mistuit o anexă gospodărească din Plopeni

Poliția Orașului Salcea a fost sesizată, miercuri seara, la ora 19:15, prin apel la 112 despre izbucnirea unui incendiu în curtea unei locuințe din localitatea Plopeni, oraș Salcea.

La fața locului, polițiștii au constatat că incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați.

Pentru stingerea flăcărilor au intervenit trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bucovina, împreună cu o autospecială a Primăriei orașului Salcea.

Conform procesului-verbal întocmit de pompieri, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Focul a distrus complet anexa, construită din lemn și acoperită cu tablă, împreună cu mai multe bunuri depozitate în interior, printre care 15 biciclete aparținând copiilor familiei, un tractor de tuns iarba, un ATV, diverse unelte și circa 5 metri cubi de lemne de foc.

De asemenea, din cauza efectului termic, mai multe ferestre din PVC ale locuinței și ușa de la intrare au fost degradate.

Proprietara gospodăriei a declarat că incendiul a pornit din interiorul anexei și a precizat că nu suspectează o mână criminală.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar proprietățile învecinate nu au fost puse în pericol.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 100.000 de lei.