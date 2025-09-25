Un șofer beat s-a răsturnat cu mașina în Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Orașului Siret a fost sesizată, miercuri după amiaza la or18:24, prin apel la 112 despre răsturnarea unui autoturism pe strada 9 Mai din orașul Siret.

Echipajele din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Siret s-au deplasat la fața locului pentru verificări.

Din primele cercetări, s-a stabilit că un conducător auto din Siret, în timp ce conducea un autoturism marca Mercedes Benz pe strada 9 Mai, a pierdut controlul volanului într-o curbă la dreapta, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, și s-a răsturnat în afara carosabilului.

În urma impactului, șoferul nu a suferit leziuni fizice și a refuzat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Deoarece conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la Spitalul de Boli Cronice din Siret, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că șoferul deține un permis de conducere valabil, iar autoturismul implicat avea inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea RCA în termen.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, cercetările urmând a fi continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.