Campania ROADPOL Safety Days în județul Suceava: Activități preventive, inclusiv controale în trafic, sesiuni de informare și acțiuni educative în școli, grădinițe și zone aglomerate din orașe.

În perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au participat la campania internațională ROADPOL Safety Days, o inițiativă a statelor membre ale Uniunii Europene care vizează reducerea accidentelor rutiere și promovarea siguranței în trafic.

Obiectivul principal al campaniei a fost ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie marcată de zero decese cauzate de accidente rutiere.

Pe parcursul săptămânii, polițiștii suceveni au organizat 20 de activități preventive, incluzând controale în trafic, sesiuni de informare și acțiuni educative în școli, grădinițe și zone aglomerate din orașe.

Scopul principal a fost conștientizarea participanților la trafic asupra riscurilor și promovarea unui comportament responsabil, mai degrabă decât aplicarea de sancțiuni.

În cadrul acțiunilor, au fost aplicate 830 de sancțiuni contravenționale, dintre care 735 conducătorilor auto, 32 bicicliștilor, 53 pietonilor și 10 conducătorilor de trotinete și atelaje hipo. De asemenea, au fost efectuate peste 500 de testări pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive. Polițiștii au reținut 76 de permise de conducere, dintre care 29 pentru depășirea vitezei legale, 11 pentru depășiri neregulamentare și restul pentru alte abateri. Totodată, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare.

Poliția Suceava subliniază că scopul acestor acțiuni nu este sancționarea, ci creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic. Se adresează un apel către șoferi, pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete să dea dovadă de prudență, responsabilitate și respect reciproc în trafic, subliniind că respectarea regulilor poate preveni tragediile.

Polițiștii mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul campaniei: șoferilor atenți, pietonilor responsabili, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete echipați corespunzător, părinților care și-au educat copiii în spiritul regulilor de circulație și polițiștilor prezenți în teren și în comunitate.

„Împreună, putem salva vieți și demonstra că respectul în trafic este o dovadă de civism și solidaritate. Siguranța începe cu fiecare dintre noi!” – au transmis reprezentanții IPJ Suceava.