CSU Suceava, calificare categorică în Turul 2 al Cupei României la fotbal feminin

Echipa feminină de fotbal a CSU Suceava a obținut o victorie clară, scor 4-0 (2-0), în fața formației FC Botoșani, în cadrul Turului 1 al Cupei României. Meciul s-a disputat pe teren propriu, iar golurile au fost marcate de Emima Morar (min. 6), Nicoleta Petruneac (min. 41), Alexandra Toderaș (min. 55) și Rafaela Uncescu (min. 69).

Antrenorul Marcel Irimie a declarat la finalul partidei: „A fost un meci mai greu la început, fetele au intrat mai greu în ritm, dar au pus treptat în practică ce exersăm la antrenamente, iar rezultatele s-au văzut. Am întâlnit o echipă din care au lipsit mai multe jucătoare de bază, mai puțin interesată de Cupa României. Totuși, și noi am avut patru absențe importante. Prioritatea noastră rămâne Liga a 3-a, unde vrem să avem o evoluție cât mai bună. Ne concentrăm pe progresul de la meci la meci și pe punerea în valoare a calităților fetelor.”

Din lotul CSU Suceava au făcut parte: Crina Iasinovschi, Ioana Aionei, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Emima Morar, Sara Căilean, Nicoleta Petruneac, Denisa Sprîncenatu, Alexandra Toderaș, Iustina Ciubotariu, Bianca Parasca, Rafaela Uncescu, Miriam Popa, Larisa Sauță, Georgiana Robu, Gabriela Munteanu și Denisa Moțco.

Echipa este condusă de antrenorul Marcel Irimie, iar staff-ul tehnic a fost completat recent de Iulian Tudose, analist de date, care activează ca voluntar.

Următorul meci al echipei de senioare va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 12:00, în deplasare, împotriva Unirii Slobozia, în etapa a treia a Ligii a 3-a.

În primele două etape, CSU Suceava a remizat pe teren propriu cu Chindia Târgoviște (2-2) și a stat în etapa secundă.