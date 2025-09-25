Argint pentru doi canotori suceveni, Florin Arteni și Florin Lehaci, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.



România a cucerit o medalie de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, în proba de dublu rame masculin (M2-).

Echipajul format din Florin Arteni și Florin Lehaci, ambii originari din județul Suceava, a realizat o cursă excepțională, obținând titlul de vicecampioni mondiali și urcând pe podium alături de echipajele din Noua Zeelandă (aur) și Elveția (bronz).

Cei doi sportivi au demonstrat o tactică impecabilă și o rezistență remarcabilă pe parcursul cursei de 2000 de metri, confirmând potențialul lor după performanțe anterioare la nivel european.

Ei au fost felicitați de Federația Română de Canotaj.

„Felicitări, băieți!”, se arată într-un mesaj oficial al forului național.

Această performanță vine la scurt timp după alt succes românesc la aceeași competiție, respectiv aurul obținut de echipajul feminin de dublu rame.