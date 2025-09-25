Accident tragic în Grămești: Un bărbat care ajuta la descărcarea unor saci cu grâu și-a pierdut viața după ce a fost lovit de brațul unei macarale



Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 14:00, prin apel la 112 despre un accident grav petrecut în localitatea Grămești.

Potrivit sesizării, brațul unei macarale s-a rupt, lovind o persoană în zona capului, care a rămas inconștientă.

La fața locului s-a deplasat o patrulă de poliție, care a constatat că în jurul orei 13:55, un autotren MAN, cu semiremorcă marca Schwarzmüller, staționa pe DJ 291A, în zona intersecției cu strada Iasomiei din Grămești, pentru a descărca saci cu semințe de grâu achiziționați de un localnic.

În timpul operațiunii de descărcare, o altă persoană din aceeași localitate s-a oferit să ajute la manevrarea sacilor.

În acel moment, brațul unei macarale de tip girafă, atașat unui utilaj agricol marca Fendt, s-a rupt și a lovit victima în zona capului, în timp ce aceasta direcționa sacii spre sol.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a intervenit la fața locului, constatând decesul victimei la ora 14:18.

Persoana care manevra utilajul agricol a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Macaraua implicată în accident a fost lăsată în custodia proprietarului utilajului, cu interdicția de a-i aduce modificări sau intervenții tehnice până la finalizarea unei expertize efectuate de IPJ Suceava.

Cadavrul a fost transportat la Cabinetul de Medicină Legală Rădăuți pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate de Postul de Poliție Grămești.