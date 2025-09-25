Accident tragic în Grămești: Un bărbat care ajuta la descărcarea unor saci cu grâu și-a pierdut viața după ce a fost lovit de brațul unei macarale


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 14:00, prin apel la 112 despre un accident grav petrecut în localitatea Grămești.

Potrivit sesizării, brațul unei macarale s-a rupt, lovind o persoană în zona capului, care a rămas inconștientă.

La fața locului s-a deplasat o patrulă de poliție, care a constatat că în jurul orei 13:55, un autotren MAN, cu semiremorcă marca Schwarzmüller, staționa pe DJ 291A, în zona intersecției cu strada Iasomiei din Grămești, pentru a descărca saci cu semințe de grâu achiziționați de un localnic.

În timpul operațiunii de descărcare, o altă persoană din aceeași localitate s-a oferit să ajute la manevrarea sacilor.

În acel moment, brațul unei macarale de tip girafă, atașat unui utilaj agricol marca Fendt, s-a rupt și a lovit victima în zona capului, în timp ce aceasta direcționa sacii spre sol.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a intervenit la fața locului, constatând decesul victimei la ora 14:18.

Persoana care manevra utilajul agricol a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Macaraua implicată în accident a fost lăsată în custodia proprietarului utilajului, cu interdicția de a-i aduce modificări sau intervenții tehnice până la finalizarea unei expertize efectuate de IPJ Suceava.

Cadavrul a fost transportat la Cabinetul de Medicină Legală Rădăuți pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate de Postul de Poliție Grămești.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR