După ce și-a dus copilul la grădiniță, un bărbat beat din Sadova a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un echipaj al Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta ce mergea, miercuri dimineața, în jurul orei 9:20, pe DN 17A, în comuna Sadova, la aproximativ 850 de metri de sensul giratoriu care face legătura cu DN17, a găsit un autoturism marca Audi a intrat în coliziune cu un cap de pod din beton situat înaintea zonei industriale din satul Sadova.

La sosirea polițiștilor, nicio persoană nu se afla la fața locului.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că autoturismul aparține unui localnic din Sadova, în vârstă de 45 de ani.

Acesta a fost identificat la scurt timp, deplasându-se pe jos pe un drum comunal din localitate.

Bărbatul a recunoscut că a condus autoturismul, relatând că, după ce și-a lăsat fiul minor la Grădinița Sadova, a întors mașina în sensul giratoriu pentru a se întoarce acasă. La aproximativ 850 de metri de sensul giratoriu, utilizând telefonul mobil în alte condiții decât pe modul „mâini libere”, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu capul de pod.

Ulterior, acesta a părăsit locul accidentului.

Șoferul a declarat că nu au existat victime, fiind singur în autoturism în momentul coliziunii, și a precizat că nu a suferit leziuni care să necesite îngrijiri medicale.

Având în vedere suspiciunile privind starea sa psiho-fizică și recunoașterea consumului de băuturi alcoolice, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Verificările au arătat că documentele conducătorului auto și ale autoturismului erau valabile, iar accidentul nu a provocat distrugeri altor bunuri.

Polițiștii i-au reținut permisul de conducere, eliberând o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, și l-au sancționat cu amendă. În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.