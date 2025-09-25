Aproape 120 de cursanți înscriși în acest an la Lectoratul de limba română al USV de la Universitatea Națională „Yurii Fedkovich” din Cernăuți (UNYF), Ucraina



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lectoratul de limba română al USV găzduit de Universitatea Națională „Yurii Fedkovich” din Cernăuți (UNYF), Ucraina, și-a reluat activitatea on-site, începând din data de 22 septembrie. Predarea limbii române ca limbă străină în cadrul Lectoratului se desfășoară prin cursuri de inițiere și de aprofundare (pe niveluri de limbă – A1/A2, B1/B2, C1/C2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine).

Numărul de cursanți înscriși pentru anul 2025-2026 este de 118 persoane (aproape 65% studenți, 28% profesori și aproximativ 7% personal administrativ), constituind un public eterogen, atât ca vârstă, cât și ca orizont cultural, care nu este alcătuit, în marea majoritate, din vorbitori nativi de limbă română.

Cadrele didactice ale Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”, studenții și personalul administrativ care frecventează cursurile provin de la diferite facultăți: Filologie, Limbi străine, Științe economice, Istorie, Muzicologie, Medicină, Drept, Pedagogie și Psihologie, Geografie, Știința Calculatoarelor, Inginerie, Matematică și Informatică, Cultură Fizică, Sport și Reabilitare, Arhitectură, Construcții și Arte Decorative, Institutul Educațional și Științific de Biologie, Chimie și Bioresurse, Biblioteca Științifică a Universității din Cernăuți ș.a, arată USV.

Cursanții interesați vor avea posibilitatea de a-și testa competențele lingvistice la finalul acestui an universitar, participând la o evaluare. Comisia va fi una mixtă, alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (USV), România, și de la Catedra de Filologie Română și Clasică (UNYF), Ucraina.

USV menționează faptul că Ioana – Daniela Bălăuță, lector de limba română la Universitatea „Yurii Fedkovich”, a pus bazele unor relații foarte bune în ceea ce privește colaborarea științifică cu cadrele didactice din cadrul Catedrei de Filologie Română și Clasică de la UNYF, organizând împreună evenimente științifice și culturale. Totodată, lector Bălăuță a consolidat parteneriatul cu Biroul de Relații Internaționale al UNYF, care a contribuit în mod activ la promovarea cursurilor de limba română în cadrul comunității academice cernăuțene.