Conflict privind recoltarea unei culturi de floarea soarelui în Hănțești:  Poliția a deschis o anchetă  pentru furt

Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați, miercuri dimineața, prin apel la 112 de către un localnic din comuna Hănțești care a reclamat că o combină a intrat pe terenul său și a recoltat o cultură de floarea soarelui.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că apelantul, reprezentant al unei societăți comerciale din Hănțești, a observat o combină recoltând floarea soarelui pe o suprafață de 1,5 hectare dintr-o parcelă de 10 hectare, pe care susține că firma sa o administrează.

Operatorul combinei, un bărbat din localitatea Bucecea, județul Botoșani, a declarat că a fost trimis să recolteze de către un alt localnic din Hănțești, administrator al unei firme agricole.

În urma discuțiilor, niciuna dintre părți nu a putut stabili clar proprietatea terenului, ambele susținând că dețin dreptul asupra acestuia și că au înființat cultura de floarea soarelui în primăvara anului 2025.

Apelantul a menționat că va furniza documente pentru a estima valoarea prejudiciului cauzat de recoltarea neautorizată, iar ambele părți au promis să prezinte acte care să ateste proprietatea terenului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt, cercetările fiind continuate de Secția 8 Poliție Rurală Adâncata pentru clarificarea situației și soluționarea cazului.