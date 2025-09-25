Ziua Europeană a Sportului Școlar: Județul Suceava participă cu peste 120 de grădinițe, școli, licee, asociații și cluburi sportive din mediul urban și rural



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 26 septembrie 2025, se desfășoară cea de-a XI-a ediție a European School Sport Day (ESSD), un eveniment internațional care promovează mișcarea în școli.

România participă alături de alte 40 de țări, mobilizând peste 800 de unități de învățământ pentru a organiza activități sportive simultane.

Parte a campaniei #BeActive din cadrul European Week of Sport și susținut de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, evenimentul aduce împreună elevi, profesori și părinți în curțile școlilor pentru activități dinamice precum alergări, jocuri sportive și tradiționale, dansuri și flash-moburi.

Coordonat la nivel european de Hungarian School Sport Federation, sub supravegherea International Sport and Culture Association (Danemarca), proiectul este gestionat în România de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava.

Județul Suceava se evidențiază prin participarea a peste 120 de grădinițe, școli, licee, asociații și cluburi sportive din toate Cercurile metodice, atât din mediul urban, cât și rural.

Tema ediției din 2025 subliniază parteneriatul dintre școli și structurile sportive, promovând condiții sigure și profesioniste pentru activități fizice.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe www.essd.eu.