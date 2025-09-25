Comunitatea din Țâmpoceni – un pas spre educație cu șanse egale



Asociația Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat o acțiune de sprijin educațional în cătunul Țâmpoceni, satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa.

În cadrul inițiativei, 57 de elevi ai școlii din comunitate au primit ghiozdane echipate cu rechizite și materiale didactice, menite să le faciliteze un început de an școlar mai ușor și motivant. Kiturile au fost distribuite personal de inspectorul școlar general, Ciprian Anton, alături de Vasile Gafiuc, președintele asociației.

Acțiunea, parte a campaniei „FI SOLIDAR”, vizează susținerea familiilor din zone rurale izolate, unde accesul la resurse educaționale este limitat. În comunități precum Țâmpoceni, unde mulți copii ajung la școală fără cele necesare, astfel de gesturi sunt esențiale. Școala recent inaugurată, cu sprijinul Primăriei Păltinoasa, devine un spațiu unde elevii pot învăța și evolua într-un mediu care le încurajează potențialul.

Ghiozdanele oferite nu doar că sprijină procesul de învățare, ci și motivează copiii să continue școala, reducând riscul abandonului școlar, o problemă semnificativă în zonele izolate. Evenimentul a fost marcat de prezența cadrelor didactice, a directorului Mircea Mihăilă și a mediatorului școlar Georgiana Oanea, care au primit cu entuziasm inițiativa.

Asociația Institutul Bucovina derulează din 2018 programe „after school” în spații special amenajate în comunitate, ajutând elevii să își continue parcursul educațional și să aspire la studii liceale. Parteneriatul solid cu Inspectoratul Școlar contribuie la promovarea accesului egal la educație, oferind un viitor mai bun copiilor, indiferent de mediul din care provin.

Acțiunea demonstrează importanța colaborării dintre instituții pentru susținerea educației. Fiecare ghiozdan oferit reprezintă nu doar un ajutor material, ci și un mesaj de încurajare pentru elevi, care astfel capătă mai multă încredere în drumul lor școlar.