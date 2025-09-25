Gheorghe Șoldan: Aproape 8 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații și 500.000 de lei pentru sprijinirea sinistraților



În cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean Suceava, a fost aprobat proiectul inițiat de președintele Gheorghe Șoldan privind alocarea sumei de 7.656.040 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru refacerea infrastructurii rutiere grav afectate de inundațiile din luna iulie.

De asemenea, s-a decis alocarea suplimentară a 500.000 de lei din bugetul propriu pentru sprijinirea persoanelor sinistrate.

„Sunt intervenții care nu pot aștepta. Nu putem abandona șantierele până la primirea sprijinului financiar de la Guvern, sprijin care, am promisiunea premierului Ilie Bolojan, va veni. Trebuie să acționăm acum, înainte ca iarna să vină peste noi și să ne trezim că, după ce am scos oamenii dintre ape, îi lăsăm izolați printre nămeți, fără ca nici măcar o ambulanță să mai poată ajunge la ei,” a declarat președintele Șoldan.

Fondurile vor fi direcționate către repararea drumurilor, podurilor și podețelor distruse, cu prioritate în zona Pasului Puzdra (DJ177A) și pe drumurile județene DJ 174 și DJ 174E, care conectează Neagra – cea mai afectată zonă – de Dârmoxa.

Până în prezent, Consiliul Județean a intervenit rapid cu resurse proprii pentru deblocarea și repararea provizorie a drumurilor, însă acestea nu sunt suficiente pentru a preveni riscul izolării comunităților.

„Fără fonduri suplimentare, pericolul ca aceste comunități să rămână izolate este foarte mare. Nimeni nu mai vrea drame la Broșteni,” a subliniat Gheorghe Șoldan.

Lucrările de urgență, esențiale pentru asigurarea accesului rutier și protejarea comunităților înainte de iarnă, nu pot fi finanțate prin mecanismul RESTORE, care va fi disponibil abia din primăvara anului 2026, după finalizarea procedurilor legale.

Astfel, sprijinul financiar al Guvernului este crucial pentru finalizarea etapei I a intervențiilor de urgență. Etapa a II-a, care include modernizarea completă a infrastructurii și lucrări hidrotehnice de prevenire a inundațiilor, va fi realizată ulterior cu fonduri europene prin programul RESTORE.