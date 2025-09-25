Primăria Suceava, după desființarea unui panou publicitar din centrul orașului: Proprietarul a realizat că eleganța fațadelor din zona centrală este mai importantă decât interesul financiar personal



Primăria Municipiului Suceava a adus, joi, mulțumiri proprietarului unui panou publicitar din zona centrală a orașului, care a ales să prioritizeze eleganța fațadelor și aspectul estetic al centrului istoric în detrimentul interesului financiar personal, renunțând la panoul său.

„Din păcate, nu toți proprietarii de panouri publicitare amplasate în apropierea intersecțiilor sau în zone interzise de Poliția Rutieră dau dovadă de aceeași înțelegere. Dacă aceștia nu vor urma exemplul pozitiv, vom fi nevoiți să intervenim pentru respectarea regulilor,” a transmis Primăria Suceava.

Administrația locală reamintește sucevenilor cum arăta orașul în urmă cu câteva luni, când sute de panouri publicitare, amplasate fără autorizații de construire și fără control din partea fostei administrații, afectau grav estetica urbană.

„Continuăm să implementăm reguli care să aducă ordine în oraș, cu scopul unic de a crește calitatea vieții sucevenilor,” a subliniat Primăria.

Municipalitatea își reafirmă angajamentul de a promova un mediu urban mai curat și mai armonios, în beneficiul tuturor cetățenilor.