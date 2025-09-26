Gospodărie afectată de un incendiu în Antoceni



Un incendiu a izbucnit joi după amiaza în jurul orei 15:30 la o gospodărie din localitatea Antoceni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din Fălticeni și Gura Humorului, sprijiniți de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Forăști, Vadu Moldovei și Cornu Luncii, au intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a localiza și stinge flăcările.

La sosirea echipajelor, anexele gospodărești ardeau generalizat, existând riscul ca focul să se extindă la întreaga proprietate.

Incendiul a fost lichidat după o intervenție de peste trei ore, iar pagubele au fost semnificative.

În flăcări au ars adăpostul de animale, garajul, depozitul de furaje și alte construcții anexe, pe o suprafață de aproximativ 170 de metri pătrați. Focul a distrus 6 metri cubi de lemn de foc, 7 tone de furaje, un ATV și diverse bunuri depozitate. De asemenea, un tractor agricol, o pompă de erbicidat și elemente de tâmplărie din PVC (două ferestre și o ușă) de la casa de locuit s-au degradat.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător, flăcările pornind din adăpostul de animale.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze casa de locuit și alte utilaje agricole.

Pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor câteva reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor:

Verificați periodic instalațiile electrice cu personal autorizat;

Înlocuiți cordoanele uzate ale echipamentelor electrice;

Evitați suprasolicitarea prizelor;

Nu utilizați instalații electrice improvizate.