Deputatul Petru Negrea solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței rutiere în județul Suceava

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a atras atenția asupra numărului mare de accidente grave din județul Suceava , subliniind că județul Suceava este presărat cu „puncte negre” – zone precum Poiana Stampei, Pătrăuți, Siret sau Forăști, unde accidentele fatale sunt frecvente.

Potrivit acestuia, de ani de zile, județul Suceava se află pe primul loc în România în ceea ce privește numărul victimelor rutiere. În anul 2025, nu mai puțin de 88 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din județ – o medie alarmantă de aproape două decese în fiecare săptămână. Aceste cifre nu reprezintă simple statistici, ci destine curmate și familii distruse.

El a reamintit că cea mai recentă tragedie a avut loc la Pătrăuți, pe DN2, acolo unde un TIR a izbit frontal un autoturism. În urma impactului, o mamă în vârstă de 51 de ani a decedat pe loc, iar fiica ei, în vârstă de 15 ani, s-a stins din viață după câteva zile de luptă în spital.

„Două generații pierdute pe un drum european care traversează localitatea fără protecție și fără separatoare de sens”, a arătat Negrea.

Deputatul sucevean consideră că dacă ar fi marcate pe o hartă toate punctele negre din județ – de la Poiana Stampei la Pătrăuți, de la Siret la Forăști – ar fi un tablou sumbru, iar fiecare punct ar reprezenta o cruce la marginea drumului, o poveste de viață curmată.

România înregistrează peste 77 de decese rutiere la un milion de locuitori – cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, de aproape două ori mai mare decât media UE. Țări precum Polonia, Lituania și Cehia au reușit să reducă drastic aceste cifre prin investiții în infrastructură modernă, sisteme inteligente de monitorizare a traficului și instalarea de separatoare de sens pe segmentele periculoase, a arătat deputatul care subliniază că, în schimb, în România, proiectele rutiere promise de ani de zile stagnează: centura ocolitoare a orașului Gura Humorului, centura Fălticeniului, Autostrada A7 – toate au fost amânate în mod repetat de fiecare guvern care a venit la putere.

Deputatul AUR Negrea Petru Gabriel face un apel public către ministrul Transporturilor și prim-ministrul României, solicitând următoarele măsuri urgente: publicarea hărții oficiale a punctelor negre din județul Suceava, un calendar ferm pentru eliminarea acestora, demararea de urgență a lucrărilor la centurile ocolitoare Gura Humorului și Fălticeni și accelerarea realizării Autostrăzii A7.

Totodată, deputatul solicită ca CNAIR să efectueze audit de siguranță și inspecții riguroase pe toate drumurile intens circulate, instalarea de limitatoare de viteză, radare fixe în zonele cu risc ridicat, sensuri giratorii în intersecțiile periculoase și montarea de separatoare de sens și treceri de pietoni inteligente.

În paralel, este esențială asigurarea unei prezențe constante și vizibile a poliției rutiere în trafic, pentru a preveni comportamentele periculoase și a restabili sentimentul de siguranță în rândul cetățenilor.

„Nu putem accepta ca Suceava să rămână județul în care fiecare săptămână aduce noi victime și noi cruci pe marginea drumului. Siguranța rutieră trebuie să devină o prioritate națională acum, nu după următoarea tragedie”, a declarat deputatul AUR Petru Gabriel Negrea.