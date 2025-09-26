Salvamont Suceava anunță că s-au executat lucrări de reabilitare a unor trasee montane și transmite turiștilor să verifice în prealabil accesibilitatea traseului în funcție de nivelul de pregătire și echipament



În ultimele două săptămâni, profitând de vremea favorabilă, salvatorii montani ai Serviciului Public SALVAMONT Suceava, din cadrul Consiliului Județean Suceava, au efectuat lucrări de întreținere și reabilitare a traseelor montane din masivul Călimani, în scopul prevenirii incidentelor.

Astfel, au fost realizate următoarele:

Reamenajarea completă a traseului marcat cu punct galben (Dornișoara – Poiana Izvoarelor – La Troiță);

Curățarea și remarcarea traseului Gura Haitii – vf. Călimaniul Cerbului, afectat de jneapăn și ienupăr;

Repoziționarea stâlpilor indicatori în zona vf. Călimaniul Cerbului, pe traseele marcate cu bandă roșie și punct roșu.

Pe traseul marcat cu triunghi roșu (Slătioara – Rarău), sectorul Codrii Seculari – Todirescu, au fost semnalate doborâturi recente de arbori cauzate de vânt, care blochează parțial poteca.

Deoarece zona face parte din patrimoniul UNESCO, intervențiile pentru degajare nu sunt permise, astfel că turiștii sunt nevoiți să escaladeze obstacolele. Acest traseu este recomandat exclusiv persoanelor cu experiență.

Având în vedere prognoza meteo cu variații mari de temperatură în perioada următoare, Serviciul SALVAMONT Suceava recomandă turiștilor:

Să respecte avertizările de vreme rea (cod galben/portocaliu) privind vântul sau precipitațiile, deoarece condițiile se pot schimba rapid;

Să fie echipați adecvat cu ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari și mănuși;

Să verifice în prealabil accesibilitatea traseului în funcție de nivelul de pregătire și echipament;

Să contacteze Salvamont pentru informații sau în caz de probleme, pentru a preveni situațiile critice.

Numere de contact utile:

112 – pentru urgențe;

0725 826 668 – dispecerat Național Salvamont (urgențe și informații);

0724 212 857 – dispecerat județean Salvamont Suceava (urgențe și informații).

Serviciul Public SALVAMONT Suceava urează turiștilor drumeții sigure și plăcute!