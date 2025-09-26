Șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel: Chiar dacă infracțiunile silvice par bine ascunse în momentul comiterii, ele sunt inevitabil descoperite și sancționate



În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, Garda Forestieră Suceava a efectuat 616 controale pentru verificarea respectării regimului silvic, intensificând acțiunile de combatere a tăierilor ilegale și a altor infracțiuni în sectorul forestier. Dintre acestea, 121 de controale au vizat fondul forestier, indiferent de forma de proprietate, fiind inventariat un volum de 353 mc de masă lemnoasă tăiată ilegal, cu o valoare estimată la 168.000 lei, se arată într-un comunicat al Gărzii Forestiere Suceava.

În urma controalelor, au fost constatate 37 de infracțiuni, dintre care 22 pentru tăieri ilegale de arbori, 3 pentru utilizarea neconformă a dispozitivelor de marcat și 12 infracțiuni informatice, fals, uz de fals sau transport de peste 10 mc de lemn fără documente legale.

De asemenea, s-au verificat 154 de parchete de exploatare și 682 de acte de punere în valoare, majoritatea pentru produse principale și accidentale.

O activitate importantă a fost reconstituirea a 6 partizi pe o suprafață de 162 ha, cu 3363 de arbori puși în valoare și un volum total de peste 6000 mc. În unele cazuri, diferențele față de partizile inițiale au depășit toleranțele admise, fiind formulate sesizări penale.

Pe lângă controalele în păduri, Garda Forestieră a verificat transportul, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase.

Astfel, 101 controale pe drumurile publice și 153 de inspecții la punctele de prelucrare și depozitare au dus la confiscarea a 3661 mc de lemn fizic și 2362 mc valoric, totalizând peste 6000 mc.

Pentru buna funcționare a sistemului SUMAL 2, au fost necesare 1636 de intervenții, incluzând verificări și corectări de stocuri, trasee și fotografii ale transporturilor. De asemenea, s-au efectuat 1272 de verificări pentru emiterea de avize, atestate, autorizații sau aprobări.

Un caz recent notabil a avut loc în fondul forestier de stat din județul Suceava, unde o inspecție parțială a identificat 67 de cioate provenite din tăieri ilegale, ascunse intenționat prin tăiere razantă și acoperire cu pământ. Volumul tăiat ilegal a fost de peste 76 mc, cu o pagubă de 23.609 lei, la care se adaugă 9756 lei reprezentând valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii.

Prejudiciul total, incluzând furtul materialului lemnos (57.769 lei), ajunge la 33.365 lei, de 178 de ori peste valoarea medie a unui mc de masă lemnoasă pe picior. Pentru aceste fapte, legea prevede închisoare de la 2 la 7 ani, iar în cauză vor fi formulate două sesizări penale: una pentru tăiere ilegală și una pentru furt.

„ Trebuie menționat că, chiar dacă par bine ascunse în momentul comiterii, faptele de infracționalitate silvică tot sunt constatate și sancționate la un moment dat.”, a declarat inspectorul șef Mihai Găspărel.