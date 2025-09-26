Detaliile accidentului cu trei răniți de la Pătrăuți: Șoferul unui VW Touran a pătruns pe DN 2 fără să se asigure corect



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Trei persoane au fost rănite, joi dimineața, într-un accident rutier produs pe DN 2 la ieșirea de pe șoseaua de centură.

Conform cercetărilor efectuate la fața locului, în jurul orei 08:25, un bărbat de 50 de ani din comuna Voitinel, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen Touran, a pătruns pe DN2 de pe banda de accelerare fără a se asigura corespunzător.

Acesta a intrat în coliziune cu un Volkswagen Polo, condus de un bărbat de 40 de ani din satul Bulai, comuna Moara, care circula dinspre Suceava către Pătrăuți.

În urma impactului, autoturismul Volkswagen Polo a fost proiectat pe contrasens, unde a lovit frontal un Volkswagen Golf condus de o femeie de 52 de ani din municipiul Suceava.

Volkswagen Polo a fost ulterior proiectat în afara carosabilului.

Accidentul a provocat rănirea a trei persoane:

Conducătorul Volkswagen Polo, diagnosticat la Spitalul Județean Suceava cu „politraumatism accident rutier, traumatism cranio-cerebral sever”;

Un minor de 3 ani, pasager pe bancheta din spate a aceluiași autoturism, aflat într-un scaun pentru copii omologat, diagnosticat cu „traumatism cranio-facial, contuzie abdominală”;

Conducătoarea Volkswagen Golf, diagnosticată cu „traumatism toraco-abdominal, hipertensiune arterială acută”.

Șoferul Volkswagen Touran și conducătoarea Volkswagen Golf au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Conducătorul Volkswagen Polo nu a putut fi testat la fața locului din cauza stării sale, urmând a fi recoltate probe biologice de sânge la UPU Suceava pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.