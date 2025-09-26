Discuții USV cu Ambasada Chinei: Noi perspective de colaborare academică, inclusiv dezvoltarea unui program de studii de limba chineză / limba română și engleză menit să susțină dialogul intercultural și mobilitatea academică între cele două țări



O delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), formată din prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, lector univ. dr. Ana-Maria Cozgarea și conf. univ. dr. Alexandru Nedelea, a participat în 23 septembrie la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România, cu ocazia celebrării a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de consolidare a relațiilor academice și științifice româno-chineze.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Ambasadei, au fost stabilite direcții concrete de colaborare, inclusiv dezvoltarea unui program de studii de limba chineză, română și engleză, menit să promoveze dialogul intercultural și mobilitatea academică.

USV și-a reafirmat angajamentul pentru încheierea de acorduri cu universități de prestigiu din China și pentru susținerea participării studenților la competiții internaționale.

Un exemplu notabil este implicarea constantă a Universității de Știință și Tehnologie Hebei și a Asociației pentru Știință și Tehnologie din Beijing la concursul internațional studențesc Hard & Soft, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV.

Totodată, Ambasada Republicii Populare Chineze a donat universității sucevene o colecție valoroasă de volume din domenii academice și culturale.

Astfel, vineri, 26 septembrie 2025, secretarul pentru educație al Ambasadei, Zhou Guoning, a vizitat USV pentru a marca oficial această donație, care reprezintă primul pas într-o serie de contribuții editoriale ce vor sprijini cercetarea și formarea academică la Suceava.

Reprezentanții USV au subliniat deschiderea instituției pentru extinderea parteneriatelor academice și pentru promovarea inițiativelor comune în educație, cercetare și inovare, consolidând astfel legăturile cu partenerii chinezi.