Tânăr de 19 ani care conducea un autoturism avariat, încătușat după ce a devenit agresiv cu polițiștii care l-au oprit în trafic la Pojorâta

Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost alertați, joi, la ora 12:17 prin apel la 112 de un cetățean care a semnalat prezența unui posibil șofer în stare de ebrietate în comuna Pojorâta, sat Valea Putnei.

Acesta conducea un autoturism BMW avariat.

La fața locului, polițiștii au identificat în parcarea de pe marginea drumului un autoturism BMW cu avarii la partea dreapta față.

La volan se afla un tânăr de 19 ani din comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud, care a prezentat documentele solicitate (carte de identitate, permis de conducere, certificat de înmatriculare și polița RCA), toate fiind valabile.

Din cauza comportamentului agresiv și necooperant al șoferului, polițiștii au procedat la încătușarea acestuia.

Tânărul a fost informat că va fi transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea determinării alcoolemiei.

Acesta și-a dat acordul pentru recoltare, consemnând acest lucru în declarația de consimțământ. La spital, în prezența personalului medical, au fost prelevate cele două mostre de sânge.

În plus, având în vedere comportamentul agresiv și agitat al tânărului, acesta a fost testat cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, rezultatul fiind negativ pentru toate substanțele testate.

Totuși, manifestările sale bruște și imprevizibile au indicat un pericol real pentru ordinea publică, siguranța personalului medical și integritatea celor prezenți.

În consecință, s-a dispus internarea de urgență a șoferului la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru evaluare medicală și stabilirea conduitei corespunzătoare.