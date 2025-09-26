Accident de muncă în Coșna: Șofer rănit după ce a căzut de pe un tir



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, joi dimineața la ora 9:55, prin apel la 112 despre un accident petrecut în curtea unei societăți din comuna Coșna unde un bărbat a căzut de pe un tir.

Conform constatărilor, un șofer angajat al unei firme din Arad s-a prezentat în dimineața zilei de 25 septembrie, în jurul orei 09:30, la sediul unei societăți comerciale din Coșna pentru a încărca material lemnos.

Acesta a parcat autotrenul în curtea societății și a urcat pe stivele de cherestea pentru a ghida procesul de încărcare.

La un moment dat, bărbatul a călcat greșit și a căzut de la o înălțime de aproximativ 2 metri, suferind o fractură la mâna dreaptă.

Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și transportată la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticată cu traumatism sever la brațul drept, fractură cu deplasare a humerusului drept, accident de muncă.

În acest caz, s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”. Cercetările au fost preluate de Postul de Poliție Coșna.

De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava a fost informat pentru a desemna un reprezentant care să investigheze cauzele și circumstanțele producerii accidentului.