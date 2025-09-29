Salvamont Suceava atenționează că în zona montană ninsorile au început să se depună și până la sfârșitul săptămânii stratul de zăpadă va atinge 20 de cm



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Serviciul Public Județean Salvamont Suceava avertizează asupra debutului unui episod de iarnă în zonele montane ale județului, specific începutului de toamnă.

Începând de luni, la altitudini de peste 1400 de metri, ninsorile au început să se depună, formând un strat de zăpadă de aproximativ 5 cm.

Conform prognozei meteorologice, precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua în zilele următoare, inclusiv sâmbătă, 4 octombrie 2025.

Dacă previziunile se mențin, stratul de zăpadă ar putea atinge până la 20 cm în zonele montane până la finalul weekendului.

Autoritățile recomandă drumeților și șoferilor să manifeste maximă prudență și să se informeze temeinic înainte de a porni în excursii sau de a circula în zonele montane.

În prezent, pentru parcurgerea drumului județean Transrarău, este obligatorie utilizarea anvelopelor de iarnă.

Numere de telefon utile:

112 – pentru urgențe

0725 826 668 (0 – SALVAMONT) – dispecerat Național Salvamont, pentru urgențe și informații

0724 212 857 – dispecerat județean Salvamont Suceava, pentru urgențe și informații

Serviciul Public Județean Salvamont Suceava urează tuturor ture montane sigure și plăcute, cu respectarea măsurilor de precauție!