Loviri între soți la Fântânele după ce soția nu a fost de acord ca soțul să meargă la un grătar cu un sac cu lemne



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 2 Ipotești au fost alertați, duminică la ora 14:22 prin apel la 112 de către o femeie de 34 de ani, din comuna Fântânele, care a reclamat un conflict cu soțul său.

Ajunși la fața locului, în satul Bănești, polițiștii au constatat că, în jurul orei 14:00, între femeie și soțul ei, în vârstă de 33 de ani, a izbucnit un conflict spontan.

Incidentul a pornit după ce bărbatul a intenționat să ia un sac cu lemne de foc pentru a merge la un prieten unde urma să pregătească un grătar, decizie cu care soția sa nu a fost de acord.

Pe fondul consumului de alcool, disputa a escaladat, femeia lovindu-l pe soț cu pumnul în zona capului, iar acesta împingând-o.

Ambii soți au declarat că nu au suferit leziuni care să necesite îngrijiri medicale.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, nu a fost identificat un risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cu toate acestea, celor doi li s-a pus la dispoziție câte o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție, pe care o pot adresa Judecătoriei Suceava.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „violență în familie”, iar cercetările vor fi continuate de polițiștii Postului de Poliție Fântânele pentru soluționarea procedurală a cazului.