Loviri între soți la Fântânele după ce soția nu a fost de acord ca soțul să meargă la un grătar cu un sac cu lemne


Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 2 Ipotești au fost alertați, duminică la ora 14:22 prin apel la 112 de către o femeie de 34 de ani, din comuna Fântânele, care a reclamat un conflict cu soțul său.

Ajunși la fața locului, în satul Bănești, polițiștii au constatat că, în jurul orei 14:00, între femeie și soțul ei, în vârstă de 33 de ani, a izbucnit un conflict spontan.

Incidentul a pornit după ce bărbatul a intenționat să ia un sac cu lemne de foc pentru a merge la un prieten unde urma să pregătească un grătar, decizie cu care soția sa nu a fost de acord.

Pe fondul consumului de alcool, disputa a escaladat, femeia lovindu-l pe soț cu pumnul în zona capului, iar acesta împingând-o.

Ambii soți au declarat că nu au suferit leziuni care să necesite îngrijiri medicale.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, nu a fost identificat un risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cu toate acestea, celor doi li s-a pus la dispoziție câte o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție, pe care o pot adresa Judecătoriei Suceava.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „violență în familie”, iar cercetările vor fi continuate de polițiștii Postului de Poliție Fântânele pentru soluționarea procedurală a cazului.


