Șofer beat care circula haotic prin Gura Humorului, oprit de polițiști în trafic după o urmărire



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost alertați, duminică la ora 12:22 prin stația O.S. Gura Humorului despre un autoturism marca Ford, condus haotic prin oraș, îndreptându-se spre localitatea Mănăstirea Humorului.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat rapid pe strada Mănăstirea Humorului, unde, în jurul orei 12:30, au identificat autoturismul în trafic.

Șoferul a ignorat semnalele luminoase și acustice ale poliției pentru oprire, ceea ce a determinat agenții să depășească vehiculul și să-i reducă progresiv viteza, blocându-l în cele din urmă.

La volan a fost identificat un bărbat de 40 de ani, din Gura Humorului.

Acesta nu a răspuns solicitărilor polițiștilor, fiind necesară extragerea sa din autoturism și încătușarea.

Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Gura Humorului, unde a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, șoferul a fost diagnosticat cu „intoxicație cu alcool”, iar cu consimțământul său au fost recoltate două probe de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea alcoolemiei.

Având în vedere că bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice, amplificate de consumul de alcool, s-a dispus internarea acestuia la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului”.