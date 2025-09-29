Tânăr de 19 ani din Poiana Micului, prins după o urmărire conducând fără permis și cu autoturismul neînmatriculat corespunzător



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Gura Humorului, aflați în patrulare, duminică la prânz, pe DJ 177, în satul Poiana Micului, comuna Mănăstirea Humorului, au observat un autoturism Mitsubishi Shogun care circula fără plăcuță de înmatriculare în partea din față.

La vederea echipajului de poliție, conducătorul auto a oprit brusc, a efectuat o manevră de întoarcere și a încercat să fugă spre comuna Mănăstirea Humorului.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, însă conducătorul nu s-a conformat somațiilor de oprire.

După aproximativ 1 km, acesta a virat pe un drum comunal, unde a fost blocat de echipajul de poliție.

În urma legitimării, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr de 19 ani, domiciliat în satul Poiana Micului.

Tânărul a prezentat documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului, însă a declarat că nu deține asigurare RCA și nici permis de conducere, nici emis de autoritățile române, nici de cele străine. Autoturismul, cu volan pe partea stângă și plăcuță de înmatriculare din Marea Britanie, ar fi fost achiziționat de acesta în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că tânărul nu consumase băuturi alcoolice (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Verificările în baza de date a Poliției Române au confirmat că tânărul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii urmează să solicite informații suplimentare privind valabilitatea ITP-ului și dreptul de circulație al autoturismului pe drumurile publice.

Pentru lipsa asigurării RCA, tânărul a fost sancționat contravențional, fiindu-i reținute plăcuța și certificatul de înmatriculare.

În plus, s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.