Tragedie în Fălticeni: Tânăr de 21 de ani găsit fără suflare în locuință

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată duminică, 28 septembrie 2025, la ora 11:31, prin apel la 112, despre faptul că un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Forăști, a fost găsit în stare de inconștiență într-o locuință din municipiu.

Conform cercetărilor efectuate de poliție, tânărul locuia fără forme legale în Fălticeni, împărțind un apartament cu o altă persoană, fiecare având camere separate.

În noaptea de 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:00, cei doi s-au aflat în bucătăria apartamentului, după care s-au retras în camerele lor pentru a dormi.

Dimineața, în jurul orei 11:00, văzând că tânărul nu se trezește, colegul său de apartament a intrat în camera acestuia și l-a găsit căzut lângă pat, inconștient.

Imediat, a apelat serviciul de urgență 112 pentru a solicita sprijinul ambulanței.

Echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Fălticeni, ajuns la fața locului, a constatat decesul tânărului. Acesta era cunoscut cu afecțiuni medicale cardiace.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate urme de violență pe corpul victimei.Autoritățile au solicitat intervenția medicilor legiști din cadrul Serviciului de Medicină Legală (SML) Suceava pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, urmând ca cercetările să fie continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale (BIC) Fălticeni.