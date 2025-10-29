Incendiu în noapte la o gospodărie din Poiana Mărului. Cinci echipaje de pompieri au acționat pentru lichidarea acestuia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit marți seara la o gospodărie din localitatea Poiana Mărului, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 22:46.Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Mălini și Cornu Luncii, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

La sosirea echipajelor, ardea o construcție anexă, cu risc major de propagare la clădirile învecinate. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 1:00.

Au ars construcția anexă și bunuri din interiorul acesteia (centrala termică, aparatură electrocasnică, obiecte de mobilier și altele), pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Flăcările au degradat și o fațadă a casei de locuit (elemente de tâmplărie și de construcție), care făcea corp comun cu anexa incendiată. De asemenea, la proprietatea învecinată, aflată în imediata apropiere, a fost afectată parțial o magazie și lemne de foc depozitate în aceasta.

Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de jar căzut din sistemul de încălzire (centrală termică pe combustibil solid).

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul construcțiilor din cele două gospodării, împreună cu bunurile aferente.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor la sistemele de încălzire

Pentru a evita producerea unor evenimente nedorite care pot genera pagube materiale importante și chiar pierderea de vieți omenești, pompierii recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Nu folosiţi soba/centrala termică decât cu uşa de alimentare închisă;

Aşezaţi o tavă metalică în faţa sobei/centralei termice, în dreptul uşii de alimentare;

Nu aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei/centralei termice sau pe aceasta;

Nu aprindeţi focul în sobe/centrale termice prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba/centrala termică și evitaţi supraîncărcarea acesteia.