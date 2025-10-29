Accident rutier grav la Bunești: Trei vehicule implicate, un șofer încarcerat și salvat de pompieri



Un accident rutier cu trei autovehicule implicate a avut loc astăzi pe raza localității Bunești, soldându-se cu rănirea unui șofer care a rămas încarcerat în cabina autocamionului său.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit prompt pompierii militari, echipe medicale SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În eveniment au fost implicate două autocamioane și un autoturism. Unul dintre autocamioane transporta butelii, iar șoferul acestuia – un bărbat – a rămas blocat în cabină în urma impactului. Victima era conștientă și cooperantă, ceea ce a facilitat operațiunile de salvare.



Pompierii militari din cadrul Inspectoratului fyrir Situații de Urgență Suceava au intervenit cu o autospecială de stingere și una echipată cu accesorii pentru descarcerare.

Aceștia au extras rapid persoana încarcerată, după care l-au predat echipajelor medicale.

În sprijinul paramedicilor SMURD, un echipaj al SAJ Suceava a preluat victima pentru transport la spital, unde va beneficia de investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Concomitent cu acțiunile de descarcerare și acordare a primului ajutor, pompierii au securizat zona, îndepărtând orice riscuri potențiale generate de accident, inclusiv posibile scurgeri sau pericole legate de transportul buteliilor.