Ansamblul Suflet Bucovinean a sărbătorit un an de activitate cu un spectacol emoționant la Teatrul Matei Vișniec

Luni, 27 octombrie 2025, scena Teatrului Municipal Matei Vișniec din Suceava a vibrat de energie și tradiție, devenind gazda unui spectacol aniversar memorabil organizat de Ansamblul Folcloric Suflet Bucovinean.

Evenimentul, prilejuit de împlinirea unui an de la înființare, a avut ca protagoniști principali cei mai mici membri ai ansamblului, care au captivat publicul cu un repertoriu ce îmbină grația tradițiilor bucovinene cu prospețimea interpretărilor juvenile.

Sub lumina reflectoarelor, toate secțiunile ansamblului au defilat unitar, demonstrând coeziunea și talentul generațiilor tinere.

Grupul vocal, coordonat de profesorul Didi Ionuț Cojocariu, a dat tonul serii cu voci cristaline, în timp ce grupa mică, sub îndrumarea coregrafului Alina Leonte, a adus un farmec inocent dansurilor populare.

Grupele mijlocii, coordonate de Alina Leonte și Eduard Brînzei, alături de cele mari și de performanță – conduse de soții Alina și Costinel Leonte –, au prezentat coregrafii complexe, inspirate din folclorul românesc, care au stârnit ropote de aplauze și lacrimi de emoție în sală.

Spectacolul nu s-a limitat la talentele locale, ci a reunit pe scenă invitați de marcă care au amplificat farmecul serii. Soliștii vocali Ioana Filip, Liliana Ursachi, Mihai Hrincescu și Didi Ionuț Cojocariu au interpretat momente de suflet, în timp ce grupuri folclorice consacrate au adus culoare și autenticitate: Obcina Stânișoarei din Mălini, coordonat de Vasile Ungureanu; Ansamblul Flori Vicovene, sub bagheta Lilianei Ursachi; și Ansamblul Doina, dirijat de Ionela Agafiței.

Publicul a fost martor la o adevărată întâlnire intergenerațională, unde tradiția se transmite cu pasiune.

Partea a doua a evenimentului a fost un adevărat omagiu adus maeștrilor dansului popular românesc. Invitații de onoare – coregrafi renumiți precum Ion Horujenco, Mihai Chelarescu, Ionel Petrișoru, Gheorghe Ștefan Neagu, Marinica Marian, Ciprian Boju și Virginel Solomon –, alături de coregrafii Maria Neagu, Loredana Groza, Mitică Candrea și Sandu Vasiliu, au urcat pe scenă pentru a împărtăși din experiența lor.

Un moment special a fost dedicat doamnelor dansatoare din „generația de aur” a Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu: Nina Păcuraru, Olga Drîmbei, Marioara Popa, Mariana Mihai și Dorica Tincu, care au evocat amintiri din epoca de glorie a dansului bucovinean.

Evenimentul a fost prefațat, cu o zi în urmă, pe 26 octombrie, de o conferință de presă în care Ansamblul Suflet Bucovinean a primit o recunoaștere internațională. Reprezentantul Consiliului Internațional al Dansului (CID) – UNESCO, Flavius Alin Damean, împreună cu Cristina Todi, șef al baletului Operei Române din Iași și profesor universitar la Universitatea de Arte „George Enescu”, au înmânat diplome de atestare copiilor din ansamblu.

Această certificare subliniază angajamentul formației pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial la nivel global.Seara s-a încheiat cu o notă de recunoștință profundă: o omagiere a maestrului coregraf Costinel Leonte, unul dintre fondatorii ansamblului, a cărui viziune a dat naștere acestei trupe tinere.

Spectacolul, moderat cu grație de jurnalista Lavinia Chirilă, s-a finalizat cu un recital emoționant al îndrăgitei artiste Angelica Flutur, care a lăsat publicul cu inima plină de bucurie și mândrie locală.