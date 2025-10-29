EGGER România atinge un milion de tone de lemn reciclat prin rețeaua Timberpak



EGGER România a marcat, în luna septembrie, o bornă istorică în economia circulară: depășirea pragului de 1 milion de tone de deșeuri lemnoase colectate și reciclate prin rețeaua națională de centre Timberpak.

Realizarea, obținută în doar 14 ani de la lansarea inițiativei, subliniază poziția companiei ca lider național în valorificarea sustenabilă a materialelor uzate din lemn.

Călătoria a început în 2011, cu doar 5.400 de tone colectate în primul an.

De atunci, volumele au crescut constant, depășind în medie 110.000 de tone anual începând din 2019 – chiar și în perioade dificile precum pandemia.

„Acest prag impresionant de peste un milion de tone de material lemnos uzat colectat și reciclat este dovada că investițiile pe termen lung și colaborarea cu partenerii noștri generează un impact real pentru comunitate și mediu. În spatele fiecărei tone reciclate se află munca unei echipe dedicate și un angajament constant de a identifica soluții sustenabile pentru viitor. În același timp, suntem convinși că succesul economic merge mână în mână cu responsabilitatea față de resurse”, a declarat Alina Chifan, director comercial EGGER Romania.

Rețeaua Timberpak s-a extins strategic:

2011: pregătirea platformei din Rădăuți

2014: deschidere Cernica (Ilfov)

2016: Cluj-Napoca

2018: Chitila (Ilfov)

2023: Arad și Brașov

Astăzi, cele cinci centre (Brașov, Arad, Ilfov – Chitila și Cernica, Cluj-Napoca) colectează totul – de la rumeguș și așchii la mobilier vechi, paleți, ambalaje sau deșeuri din construcții.

Materialele sunt transportate la fabrica din Rădăuți, inspectate și reintegrate în producția de plăci PAL de înaltă calitate.

Când reciclarea nu mai e posibilă, lemnul devine combustibil în centrala pe biomasă a fabricii, care asigură peste 50% din necesarul energetic din surse regenerabile.

Încă din 2008, anul deschiderii fabricii din Rădăuți, Grupul EGGER a investit peste 20 de milioane de euro în infrastructura de reciclare, reducând emisiile de CO₂ și conservând resursele naturale.