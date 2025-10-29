„Dansând prin Timp”: Elevii din Vicovu de Sus au readus la viață un secol de patrimoniu audiovizual



Luni, 27 octombrie, Sala de Festivități a Liceului Tehnologic „Ion Nistor” a devenit o capsulă a timpului. De Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual, Asociația REI – Reper Etnocultural Identitar, în parteneriat cu liceul și Consiliul Elevilor, a organizat evenimentul „Dansând prin Timp”, la care au participat peste 100 de elevi, profesori, părinți și membri ai comunității.

În prima parte, 11 grupe formate din câte 4 elevi de clasele a IX-a și a XII-a au prezentat interactiv evoluția mijloacelor audiovizuale, de la anii 1920 până în prezent.

Fiecare deceniu a fost recreat cu costumații, muzică originală, obiecte de epocă, dansuri și decoruri, transformând scena într-o experiență imersivă: de la primele discuri de ebonită și radiouri cu tuburi, la viniluri, televiziune color și era digitală.

Un punct forte a fost expoziția de patrimoniu audiovizual, amenajată cu pasiune de elevi și profesori:

discuri de vinil

aparate de radio

pick-up-uri

magnetofoane și casetofoane

mașini de scris

camere foto/video vechi

telefoane cu disc

televizoare cu tub

Fiecare obiect a spus o poveste, iar implicarea părinților și a comunității a fost esențială.

„Patrimoniul audiovizual este o mărturie vie a evoluției societății. Acest proiect arată că respectul pentru trecut și deschiderea spre inovație pot coexista. Suntem recunoscători pentru colaborarea cu Asociația REI”, a declarat Vasile Schipor, directorul liceului.

Evenimentul a aniversat nu doar tehnologia, ci și creativitatea intergenerațională, reamintind că moștenirea culturală trebuie conservată pentru a înțelege prezentul și a construi viitorul.