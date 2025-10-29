Expoziție la Muzeul de Istorie din Suceava: Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 12:00, la vernisajul expoziției „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, găzduită la Muzeul de Istorie până pe 7 decembrie 2025.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Cele 28 de panouri fotodocumentare prezintă 57 de conace și reședințe boierești din județele Botoșani, Suceava și regiunea istorică Cernăuți.

Multe sunt monumente istorice, dar majoritatea au suferit după 1940 (în Bucovina) sau 1949 (în România comunistă): naționalizate și transformate în sedii CAP, IAS, spitale, școli.

După 1990, lipsa funcționalității a accelerat ruina.

Expoziția – o premieră muzeală – valorifică fotografii și cărți poștale de epocă din colecția istoricului Narcis Dorin Ion, Arhivele Naționale și Institutul Național al Patrimoniului, alături de imagini actuale ale clădirilor păstrate.

Printre familiile boierești evocate: Balș, Cantacuzino-Pașcanu, Flondor, Hurmuzachi, Sturdza, Vassilko și industriași ca Fischer, Pillat, Volcinschi.

Unele conace au dispărut în Al Doilea Război Mondial sau în comunism; altele rezistă miraculos.

Exemple de revitalizare:

Conacul Miclescu (Călinești, Botoșani) – restaurat în 2005 de Radu Alexandru Miclescu;

Conacul Moruzi (Vârfu Câmpului) – salvat și transformat în reședință privată de familia Valentina și Valeriu Iftime.

Un album monografic semnat de Narcis Dorin Ion va apărea în primăvara 2026, reconstruind istoria familiilor și a patrimoniului pierdut. „Altminteri, rămânem în paradigma lui Jean Cocteau: L’Orient commence là où l’on cesse d’entretenir”, avertizează autorul.