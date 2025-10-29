Primarul Rîmbu, la un an de mandat al Consiliului Local: Coaliția locală PSD-PNL lucrează pentru cei mulți, nu pentru conjuncturi


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

La un an de la instalarea actualului Consiliu Local, primarul Vasile Rîmbu a deschis ședința de miercuri cu un bilanț optimist, subliniind necesitatea stabilității coaliției PSD-PNL din deliberativul local și angajamentul pentru suceveni.

„Am pornit într-o coaliție PSD-PNL în așa fel încât problemele orașului să fie rezolvate la modul cel mai corect, cel mai folositor pentru cetățeni. Sunt mulțumit și chiar foarte mulțumit, chiar dacă nu mi-am folosit întreaga capacitate administrativă. E ca și în sport, nu dai toate resursele dintr-o dată, ci le păstrezi mai spre final”, a declarat Rîmbu, mulțumind consilierilor din coaliție, dar și celorlalți aleși locali pentru susținere.

Bilanțul, a spus primarul, va fi prezentat la finalul anului, dar realizările din primul an de mandat au fost publicate pe site-ul Primăriei și includ modernizări și reparații de străzi, locuri de joacă, spații verzi, intervenții la infrastructură și proiecte europene finalizate sau în derulare.

„Nu le-am făcut în nume propriu, ci împreună și cu banii contribuabililor”, a precizat edilul.

Pentru 2026, Rîmbu a promis un plan ambițios, realizabil, axat pe confort și siguranță.

Primarul a respins ideea unui Consiliu „de conjunctură sau aranjamente”: „Este o coaliție formată pentru bunul mers al acestui oraș. Lucrăm în spiritul legii, pentru cei mulți. Toți sunt plătitori de impozite – contribuțiile lor trebuie să se întoarcă în folosul lor. Nu suntem unitate de ajutoare sociale, iar ajutoarele trebuie meargă spre cei care au cu adevărat nevoie.”

Primarul Rîmbu a glumit și a spus că în ceea ce privește coaliția locală această a fost preluată și la nivel național:
„Am fost primii cu PSD, PNL, USR – ne-au copiat la centru. Dar nu vrem ca atmosfera de acolo să se transfere aici. Nu-i uitați pe cei care v-au ales”, a spus primarul.

El a recunoscut că există o problemă cu comunicarea care poate nu este cea mai promptă, dar se va corecta.

Rîmbu a spus că el reprezintă întreg municipiul, fără culoare de partid și că în ceea ce privește comunicarea nu-și propune să raporteze obligații din fișa postului, cum ar fi semnături, proiecțele, intenții și studii de fezabilitate, ci obiective realizate, viabile.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR