Primarul Rîmbu, la un an de mandat al Consiliului Local: Coaliția locală PSD-PNL lucrează pentru cei mulți, nu pentru conjuncturi

La un an de la instalarea actualului Consiliu Local, primarul Vasile Rîmbu a deschis ședința de miercuri cu un bilanț optimist, subliniind necesitatea stabilității coaliției PSD-PNL din deliberativul local și angajamentul pentru suceveni.

„Am pornit într-o coaliție PSD-PNL în așa fel încât problemele orașului să fie rezolvate la modul cel mai corect, cel mai folositor pentru cetățeni. Sunt mulțumit și chiar foarte mulțumit, chiar dacă nu mi-am folosit întreaga capacitate administrativă. E ca și în sport, nu dai toate resursele dintr-o dată, ci le păstrezi mai spre final”, a declarat Rîmbu, mulțumind consilierilor din coaliție, dar și celorlalți aleși locali pentru susținere.

Bilanțul, a spus primarul, va fi prezentat la finalul anului, dar realizările din primul an de mandat au fost publicate pe site-ul Primăriei și includ modernizări și reparații de străzi, locuri de joacă, spații verzi, intervenții la infrastructură și proiecte europene finalizate sau în derulare.

„Nu le-am făcut în nume propriu, ci împreună și cu banii contribuabililor”, a precizat edilul.

Pentru 2026, Rîmbu a promis un plan ambițios, realizabil, axat pe confort și siguranță.

Primarul a respins ideea unui Consiliu „de conjunctură sau aranjamente”: „Este o coaliție formată pentru bunul mers al acestui oraș. Lucrăm în spiritul legii, pentru cei mulți. Toți sunt plătitori de impozite – contribuțiile lor trebuie să se întoarcă în folosul lor. Nu suntem unitate de ajutoare sociale, iar ajutoarele trebuie meargă spre cei care au cu adevărat nevoie.”

Primarul Rîmbu a glumit și a spus că în ceea ce privește coaliția locală această a fost preluată și la nivel național:

„Am fost primii cu PSD, PNL, USR – ne-au copiat la centru. Dar nu vrem ca atmosfera de acolo să se transfere aici. Nu-i uitați pe cei care v-au ales”, a spus primarul.

El a recunoscut că există o problemă cu comunicarea care poate nu este cea mai promptă, dar se va corecta.

Rîmbu a spus că el reprezintă întreg municipiul, fără culoare de partid și că în ceea ce privește comunicarea nu-și propune să raporteze obligații din fișa postului, cum ar fi semnături, proiecțele, intenții și studii de fezabilitate, ci obiective realizate, viabile.