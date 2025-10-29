USV Suceava cucerește aur la International Invention & Trade Expo Londra: Trei medalii pentru invenții auto sustenabile



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a confirmat din nou la cea de-a VII-a ediție a International Invention & Trade Expo (ITE), desfășurată pe 22-23 octombrie la Londra, aducând acasă trei medalii de aur, o medalie de argint și premii speciale pentru inovații cu potențial industrial major.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Asociația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIIPA) și în colaborare cu Forumul Inventatorilor Români (FIR) și Asociația Inventatorilor din Croația, a reunit peste 200 de invenții din țări precum Croația, Polonia, România, Canada, Indonezia, Iran, Marea Britanie, Tailanda și Arabia Saudită.

Este o platformă esențială care prezintă publicului larg și companiilor cele mai recente produse și inovații ale inventatorilor din întreaga lume.

România a fost reprezentată de USV Suceava, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

USV a participat cu patru invenții, dezvoltate de doctoranzi și cadre didactice ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor: Mihai Dimian, Laurențiu-Dan Milici, Ciprian Bejenar, Pavel Atănăsoae, Radu-Dumitru Pentiuc, Daniela Irimia, Alexandru Leonte, Andrei Emanuel Pascan, Constantin Ungureanu, Ciprian Afanasov, Visarion-Cătălin Ifrim, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Vasile-Eusebiu Toader, Marian Bejenar.

Rezultatele au fost remarcabile:

Trei medalii de aur pentru Sistem solar hibrid de încălzire și climatizare, Sistem inovativ de umbrire automat și Metodă și sistem pentru creșterea capacității de încălzire – toate propuse pentru implementare în industria auto.

O medalie de argint pentru Sistem de creștere a vizibilității pentru participanții la trafic.

Cea mai apreciată, Sistemul solar hibrid, a câștigat Premiul special WIIPA, acordat de Eddie Shih.

De asemenea, Asociația de Inventică și Inovare din Macao a oferit USV o plachetă aniversară pentru lucrările prezentate.

Evenimentul de la Londra, găzduit la Olympia London, a oferit oportunități de networking și potențiale parteneriate comerciale.