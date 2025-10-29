Accident cu un rănit în Bunești: Șoferul unui autocamion a intrat într-un alt camion care circula în față



Un accident rutier soldat cu victime omenești a avut loc miercuri dimineață pe DN2, pe raza comunei Bunești.

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată prin 112 la ora 09:29, iar o echipă operativă s-a deplasat imediat la fața locului pentru cercetări.

Potrivit constatărilor preliminare ale polițiștilor, incidentul s-a produs la ora 09:25, când un șofer în vârstă de 38 de ani, conducea o autoutilitară Mercedes-Benz pe direcția Suceava – Fălticeni.

Acesta nu a păstrat distanța corespunzătoare față de vehiculul din față, intrând în coliziune cu o autoutilitară Volvo care tracta o semiremorcă Krone. Autoutilitara Volvo era condusă de un bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna Vidra.

În urma impactului, pasagerul din autoutilitara Mercedes-Benz, un bărbat de 45 de ani, din municipiul Botoșani, a suferit leziuni grave.

Acesta a fost diagnosticat cu „suspect fractură membru inferior drept” și transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, excluzând astfel consumul de băuturi alcoolice ca factor cauzator.

Din primele verificări efectuate la fața locului, vinovat de producerea accidentului a fost declarat șoferul autoutilitarei Mercedes-Benz.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.

Dosarul va fi instrumentat de Poliția Municipiului Fălticeni, iar traficului pe DN2 a fost reluat în condiții normale după ridicarea vehiculelor implicate.