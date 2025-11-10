România, pe locul 21 mondial la prețul energiei electrice pentru populație, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Prețul energiei în România este de 70 de ori mai mare decât cel din Iran



România ocupă locul 21 în lume pentru cea mai scumpă energie electrică destinată consumatorilor casnici, conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI) care a comparat prețurile din 144 de țări.

Prețul energiei în România este de 70 de ori mai mare decât cel din Iran – cel mai ieftin la nivel global – și de 58 de ori mai mic decât în Insulele Bermude, unde energia este cea mai scumpă.

AEI identifică principalele cauze ale tarifelor ridicate:

Factori interni: Capacități de producție insuficiente, pierderi de până la 20% în rețelele de transport și distribuție, costuri ridicate ale certificatelor de CO₂, investiții mari în regenerabile dependente de vreme, exporturi ieftine și importuri scumpe în funcție de cerere, variații în producția hidro, eoliană și solară, precum și creșterea excesivă a taxelor și accizelor.

Factori externi: Creșterea cererii în Sud-Estul Europei din cauza crizei energetice din Ucraina și Moldova, interconexiuni limitate cu piețele vest-europene, scumpirea gazelor naturale și a combustibililor, cererea globală variabilă influențată de regenerabile și impactul războiului din Ucraina asupra lanțurilor de aprovizionare.

Consecințele sunt grave: între 32% și 45% din populație este afectată de sărăcie energetică, 20% dintre gospodării consumând sub jumătate din media națională, cu 30,8% în regiunea Nord-Est.

Gospodăriile sărace alocă o pondere mare din venituri energiei, reducând consumul și frânând economia.

În industrie, 81% din firme consideră costurile energetice un obstacol pentru investiții (industrie: 89%, construcții: 86%, servicii: 71%), afectând competitivitatea și ducând la falimente.